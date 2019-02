Keosseián: "Yo siempre tengo en la mente que vamos a ganar"

Liga Nacional de Honduras: El entrenador de Olimpia solo piensa en sacar los tres puntos ante un Motagua que marcha primero en el Torneo Clausura.

Olimpia se prepara para un nuevo clásico hondureño ante Motagua con la posibilidad latente de ganar y subir a lo más alto de la tabla del Torneo Clausura. Ante esta situación, el entrenador de los Melenudos, el uruguayo Manuel Keosseián, reconoce que lo más importante es sacar los tres puntos de la cancha de las Águilas Azules.

"El plantel está muy bien, sabiendo que si ganamos alcanzamos el primer lugar, dependiendo de lo que haga Marathón, más allá, contra Motagua son tres puntos", comenzó diciendo el entrenador de 65 años. "Yo siempre tengo en la mente que vamos a ganar, a mí no me gusta perder a nadie le gusta eso, este es un clásico que tiene mucha convocatoria, me da lo mismo que digan que mi equipo sea favorito, cada quien tiene su opinión, las estadísticas en el fútbol están para romperse", agregó.

Sobre lo que saldrán a proponer en el Estadio Nacional, dijo: "La estadística marca que Motagua no recibe muchos goles, vamos a tratar de hacerles, vamos a ver un Olimpia que maneja bien la pelota, en los clásicos hay cosas que pesan poco, hay una historia muy pareja entre ambos clubes"

Y continuó: "Yo creo que hay que ser efectivos, hemos llegado muchas veces al marco y nos falta definición, tenemos un plantel corto con 22 jugadores, con unos Sub-20 y otros de reservas".

Por otro lado, Keosseián no quiso entrar en polémicas con respecto al arbitraje, aunque sí recordó lo que pasó en la final del 2018: "Yo no me olvido del arbitraje de la final, eso fue escandaloso, no debo preocuparme por eso, ellos deben hacer su trabajo".

Además, se refirió a los favoritismos en el clásico: "Hay cosas que hacen favoritos a Motagua, ellos vienen jugando desde hace mucho tiempo, yo no los veo favoritos, nosotros tenemos que potenciar lo que hemos hecho bien, Olimpia también ha hecho cosa buenas en este torneo, estamos comprometido a dar el máximo para llegar a la final y ganarla".

Por último, consultado sobre si siente presión por ganar el clásico, comentó: "La presión se siente siempre, más que todo es la responsabilidad, también en Marathón había presión de la gente, la capital siempre tienen un plus".