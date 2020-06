Kempes reabrió la grieta argentina: "El único campeón del mundo, goleador y mejor jugador del Mundial fui yo"

El Matador aprovechó un nuevo aniversario del título de 1978 para mostrar su disconformidad por el trato recibido por los campeones.

El debate que lleva más de una década en es Diego Maradona o Lionel Messi. Que Pelusa ganó el Mundial, que Leo se mantiene en la cima del fútbol casi desde su debut hace 15 años. Y al mismo tiempo, quien vuelve a reclamar su lugar en la historia de la Selección es Mario Kempes.

Con motivo del aniversario número 42 de la final del Mundial 78, el Matador dio una entrevista a Presión Alta y sostuvo que "no tengo obligación de estar en la mesa con ellos. Con el perdón del periodismo, los dos fueron monstruos, pero el único argentino campeón del mundo, goleador y mejor jugador de un Mundial soy yo. No me gusta decirlo, pero me han jodido demasiado. A veces duele que se olviden de todo lo que hicimos por el fútbol argentino nuestra camada”.

El cordobés se refiere lógicamente a la vinculación de aquella gesta con la presencia de la junta cívico-militar que gobernaba el país a través de la más sangrienta dictadura. "Los del 78 somos mucho más valorados fuera de casa, pero eso ocurre porque vincularon lo que ocurrió en el país con nosotros y la realidad es que, salvo las familias de los damnificados, nadie sabía lo que ocurría”, manifestó.

Y para concluir, quien llevó la 10 en aquel certamen finalizado un 25 de junio con el triunfo 3-1 sobre , subrayó que "le dimos alegrías no solo a la gente que le gustaba el fútbol, sino a los que vivieron y sufrieron el Mundial por todo lo que pasaba. Yo veo esa estrella a la distancia y pienso en los muchos valientes que tuvimos que aguantar muchas cosas”.