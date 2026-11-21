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Karlsruher SC vs. Osnabrück: hora del partido

Bundesliga II - Jornada 12 22 nov 2026 - 07:30 BBBank Wildpark

El Karlsruher SC recibe al VfL Osnabrück en el BBBank Wildpark para un duelo de la 2. Bundesliga. Ambos equipos se encuentran en el tercio inferior de la tabla y necesitan puntos con urgencia.

El KSC ha mostrado un rendimiento irregular en sus últimos partidos. A la convincente victoria por 4-0 ante el Darmstadt le siguió una debacle por 6-1 frente al Magdeburgo, un revés del que el equipo dirigido por Maximilian Senft apenas logró recuperarse.

El Osnabrück viaja a Karlsruhe con poco impulso. El equipo de Timo Schultz perdió cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales y está inmerso en la lucha por evitar el descenso. La única nota positiva fue una victoria por 3-0 ante el Greuther Fürth.

El duelo entre dos equipos de la zona baja promete una tarde muy disputada. Para ambos hay más en juego que tres puntos: también se juegan la estabilidad y la confianza.

Aquí tienes toda la información sobre dónde ver el partido en directo y otros detalles.

Los temas de la semana: ¿cómo les fue al Karlsruher SC y al Osnabrück?

El Karlsruher SC llega a este partido con dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. En el más reciente, el KSC cayó por 2-3 ante el VfL Bochum. Destaca especialmente el 6-1 frente al Magdeburgo, que castigó duramente a su defensa. En esos cinco partidos, el Karlsruhe marcó nueve goles y encajó doce.

El Osnabrück registra una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Kaiserslautern. El triunfo por 3-0 frente al Greuther Fürth sigue siendo la excepción positiva. En ese periodo, el Osnabrück marcó cinco goles y encajó otros cinco.

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