Según el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin, Kaj Sierhuis (28) iba a seguir su carrera en Chipre. El delantero, libre de contrato, esperaba firmar allí un contrato lucrativo, pero el acuerdo se frustró en el último momento.

Boualin no revela el club interesado ni la razón de la caída de la operación.

Según el periodista especializado en fichajes, el jugador había recibido una oferta económicamente atractiva, pero la semana pasada el acuerdo se frustró.

Boualin añade que Sierhuis rechazó al NEC para fichar por el equipo chipriota, y se desconoce si el club de Nimega insistirá.

El martes, ESPN informó que el FC Utrecht también está interesado en Sierhuis. El delantero ateniense participó en quince goles del Fortuna Sittard la temporada pasada.

Él marcó trece goles y dio dos asistencias. Según Transfermarkt, el exinternacional juvenil vale 1,8 millones de euros.

Antes jugó en Ajax, FC Groningen, Stade Reims y Heracles Almelo.