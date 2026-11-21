Juventus vs. Venezia: datos del partido

Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 06:30 Allianz Stadium

El impulso europeo se cruza con la lucha por la permanencia: la Juventus, séptima, recibe a un Venezia revitalizado

La Juventus recibe al Venezia en el Allianz Stadium de Turín en un partido de la Serie A. El equipo de Luciano Spalletti buscará prolongar una racha en la que ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

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La Juventus llega a este encuentro con confianza tras encadenar victorias ante el AZ Alkmaar en Europa y el Napoli en la liga, aunque el empate 2-2 frente a la Fiorentina en su último partido recordó que todavía le falta regularidad.

Spalletti tiene un importante problema de selección en la banda derecha. Pierre Kalulu está de baja por una lesión en los isquiotibiales sufrida después del partido contra la Fiorentina, mientras que Zeki Celik sufrió un problema en el bíceps femoral durante su concentración con Turquía y es seria duda. Sin ninguna de sus dos opciones habituales disponible, Spalletti podría verse obligado a colocar a Weston McKennie como carrilero o volver a una defensa de tres.

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El Venezia llega al Allianz Stadium en una situación muy complicada. El equipo de Davide Nicola ocupa la 19.ª posición y ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de la Serie A, en los que ha encajado seis goles. Su única alegría reciente fue una victoria por 1-0 ante el Napoli en octubre.

El equipo visitante también tiene problemas con las lesiones: Bartol Franjic, Marin Sverko, Andrea Adorante y Pasquale Mazzocchi no están disponibles, lo que complica aún más la tarea de Nicola de frenar esta preocupante caída.

Con la Juventus séptima en la clasificación y persiguiendo un puesto en la Champions League, sumar los tres puntos en casa ante un equipo en apuros es casi imprescindible.

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