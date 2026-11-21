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Serie A - Jornada 12 22 nov 2026 - 06:30 Allianz Stadium

El Juventus-Venezia se emitirá en directo y en exclusiva por streaming en DAZN. El partido podrá verse con una suscripción, a través de la aplicación o la web de la plataforma desde cualquier dispositivo. Los abonados a DAZN-Sky también podrán seguir el encuentro en el canal DAZN 1, disponible en el dial 214 de Sky.

La Juventus regresa al Allianz Stadium de Turín el domingo 22 de noviembre para enfrentarse al Venezia en la duodécima jornada de la Serie A. El partido comenzará a las 12:30.

La Juventus llega al encuentro tras empatar 2-2 con la Fiorentina en su último partido de liga, un resultado que puso fin a una buena racha. Spalletti debe afrontar una importante crisis de lesiones, con varias bajas destacadas, sobre todo en las bandas.

Kenan Yildiz, el número 10 de la Juventus, sigue de baja tras la operación en el pie a la que se sometió en agosto. El turco ha vuelto a entrenarse con balón, pero no se espera que regrese a la titularidad hasta dentro de unas semanas. Kalulu, Cambiaso y Nico Gonzalez también siguen de baja.

La buena noticia es el regreso de Francisco Conceiçao, de nuevo disponible tras un mes de baja. El portugués podría empezar en el banquillo, con Kolo Muani de nuevo en la banda derecha y Woltemade como delantero centro.

El Venezia de Davide Nicola llega a Turín tras vencer 2-1 al Udinese antes del parón, un resultado que devolvió las esperanzas de permanencia al equipo, actualmente decimonoveno en la clasificación.

A continuación encontrarás la información sobre los canales disponibles para seguir el partido en directo.

Noticias de los equipos

Spalletti debe hacer frente a una larga lista de bajas. Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik y Grabara están fuera por lesiones de larga duración, mientras que Kalulu se entrena por separado y aún necesitará semanas para recuperarse. Cambiaso y Nico Gonzalez son duda, y la presencia de Celik es incierta tras el problema muscular que sufrió con su selección. Zhegrova, en cambio, se ha entrenado con normalidad y está disponible. El posible once de la Juventus incluye a Vicario en la portería; Lucumi y Bremer en el centro de la defensa, Cabal a la izquierda y McKennie, reconvertido, en la banda derecha; Koopmeiners, Douglas Luiz y Boga en el centro del campo; y un tridente ofensivo formado por Kolo Muani, Woltemade y Alajbegovic o Boga.

Nicola recupera a todos sus titulares habituales y solo cuenta con las bajas de Franjic, Sverko y Adorante. El Venezia debería salir con Stankovic bajo palos; una defensa de cuatro formada por Moreno, Halhal, Juan Jesus y Mazzocchi; Kike Perez, Sohm y Basic en el centro del campo; y Adams y Yeboah en ataque. Habrá novedades sobre las alineaciones oficiales en las horas previas al inicio del partido.

Estado de forma

La Juventus suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos entre la Serie A y la Europa League. Venció 2-0 al Napoli y 2-1 al AZ Alkmaar, pero perdió 2-0 ante el Genoa y empató 2-2 con la Fiorentina en su último encuentro. En esos cinco partidos, el equipo de Spalletti marcó siete goles y encajó cinco.

El Venezia ha logrado dos victorias y ha sufrido tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Venció 1-0 al Napoli y 2-1 al Udinese, pero perdió ante el Inter, el Genoa y el Como. En esos cinco encuentros, marcó cuatro goles y encajó otros tantos.

Enfrentamientos anteriores

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 25 de mayo de 2025, cuando la Juventus se impuso 3-2 a domicilio ante el Venezia en la Serie A. Antes de ese partido, habían empatado 2-2 en el Allianz Stadium en diciembre de 2024. En los cinco enfrentamientos anteriores disponibles en la Serie A, la Juventus suma tres victorias, el Venezia una y hubo un empate.

Clasificación

En la Serie A, la Juventus ocupa actualmente el séptimo puesto de la clasificación, mientras que el Venezia está en decimonovena posición.