Juventus, Manchester United , PSG y todas las opciones de James Rodríguez para la próxima temporada

El crack cafetero tiene pie y medio fuera del Bayern Munich, que tiene hasta el 15 de junio para ejecurar la opción de compra por el cafetero.

Se acerca una nueva ventana de fichajes y el futuro de James Rodríguez vuelve a ser el foco de los principales rumores del mercado. A sol de hoy, la continuidad del colombiano en el Bayern Munich está en entredicho y cada día que pasa su panorama de cara a la próxima temporada se pone más incierto, tanto así que en España y Alemania ya dan por sentada la salida del cucuteño del equipo Bávaro .

La temporada llega a su fin y el Bayern tendrá hasta el 15 de junio para decir qué hará con James. Por lo pronto y como una gran pista de cara al futuro del colombiano el cuadro bávaro no lo sacó en la presentación de la nueva indumentaria y tampoco lo tuvo en cuenta en la final de la temporada en la Copa de .

En Goal analizamos una a una las opciones del cafetero de cara a la próxima temporada.

SEGUIR EN EL BAYERN

El futuro inmediato de James está en las manos del Bayern Munich , que tiene una opción de compra por 42 kilos, pero aún no ha querido hacerla efectiva, debido a sus altibajos futbolísticos, lesiones y situaciones extradeportivas que tienen divididas a las directivas del club muniqués.

Además, en la planta noble del club esperan el visto bueno de Niko Kovac, quien no termina de convencerse de las aptitudes del colombiano como lo ha venido dejando claro en sus últimas declaraciones.

La única gran opción para que James se quede en Alemania es la salida de Niko Kovac, algo no sería inverosímil debido a que el croata no termina de convencer a la hinchada y las buena parte de las directivas. Será importante que el nuevo DT vea en Rodríguez un hombre clave como lo hicieron en su momento Ancelotti y Jupp Heynckes.

REGRESAR AL REAL MADRID

En caso de que el Bayern no haga efectiva la opción de compra el 10 cafetero deberá regresar a la disciplina del Real Madrid, dueño de su pase y con quien tiene contrato hasta el 30 de junio de 2021. Hace unos meses no se veía tan imposible el regreso de James al cuadro Merengue, sin embargo, la vuelta de Zinedine Zidane le cerraría por completo las puertas de la casa blanca, pues fue el francés quien forzó su salida en el verano de 2017, cuando Rodríguez fue cedido al Bayern. La idea de Zizou sobre el colombiano no ha cambiado en estos dos años.

NUEVOS HORIZONTES EN EUROPA

Sin lugar en el Bayern y en el , James tendrá que mudarse una vez más. Real Madrid sabe que el colombiano tiene un gran cartel en Europa y que venderle a un precio razonable podría ser una gran ayuda para cuadrar caja de cara a las grandes inversiones que planea hacer para recuperar el terreno perdido esta temporada.

Varios clubes de las principales ligas del viejo continente están al acecho por el cucuteño. La es una gran opción para el cafetero. Juventus le sigue desde hace tiempo y que apelaría a su proyecto deportivo y la cercanía con Cristiano Ronaldo y Juan Guillermo Cuadrado para convencerlo. Según Tuttosport , la Vecchia Signora sigue a la caza del cafetero, principal candidato a tapar que podría dejar Paulo Dybala.

También es una opción para , donde volvería a reencontrarse con Ancelotti, el técnico que le ha sacado mejor provecho. Y recientemente, Calciomercato desveló el interés del Milan , que busca una figura emblemática para levantar su nuevo proyecto deportivo y volver a figurar a nivel europeo. Cabe resaltar que Jorge Mendes, agente del 10, tiene muy buena relación con el cuadro Lombardo y en 2017 ya intentó buscarle un lugar allí.

No es utópico ver a James en la Serie A, así lo piensa Giovanni Branchini, agente FIFA y amplio conocedor del mercado en . "James es un jugador muy fuerte que podría llegar a Italia en los próximos meses . Aportaría mucho a cualquier equipo que busque un volante ofensivo o un segundo delantero de gran calidad", manifestó a Tuttosport.

El artículo sigue a continuación

Desde también aparecen varios interesados con el a la cabeza, pues según la prensa londinense, el 10 cafetero es el principal objetivo de los Gunners para el mercado de verano que viene, al igual que el que necesita recomponer el equipo y dar un golpe en la mesa con el fichaje de una figura mundial, teniendo en cuenta la inminente salida de Pogba, incluso la prensa inglesa se plantea que el colombiano podría ser usado como moneda de cambio para que el Madrid se asegure el fichaje del crack francés.

Como si fuera poco, en las últimas semanas también lo han relacionado con el , que incluso le dio like a una publicación del cafetero en Instagram, y el Atlético Madrid , una versión rocambolesca salida de El Churinguito y que sacudió la capital española.

Cabe destacar que James recientemente recibió la nacionalidad española, por lo que ya no ocupará plaza de extracomunitario, situación que le de un plus sobre otros jugadores en el mercado.