Justiniano le dijo adiós a la Copa América y se quedó sin equipo

El mediocampista boliviano hizo un gol, pero eso no fue suficiente para que pueda renovar con Bolívar. Ahora busca club.

El mediocampista Leonel Justiniano no pudo celebrar del todo el gol que marcó a ya que la selección boliviana perdió 1-3 y quedó eliminada, además el futbolista se quedó sin equipo.

Justiniano ponía todas sus cartas en la para sobresalir y así firmar un contrato con un club del exterior tras el torneo de selecciones, pero las cosas no le funcionaron y se despidió de forma temprana de la copa.

"De mi futuro, no tengo equipo, han hablado cosas que son falsas. Dijeron que me quiero ir y es mentira, deberían decir la verdad, me da pena, me hacen quedar mal a mí”, dijo Justiniano tras el partido contra Venezuela.

El mediocampista boliviano fue titular en los tres partidos, hizo un gol en la Copa América, pero eso no le valió para que pueda renovar con Bolívar, ahora deberá buscar otros horizontes.