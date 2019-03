Justin Portillo quiere jugar en la Selección de El Salvador

El volante nacido en Estados Unidos, pero de padres salvadoreños, le gustaría jugar para El Salvador.

El nombre de Justin Portillo, quizás no era muy conocido hace un par de meses atrás, pero en los últimos días ha tenido mucha relevancia, y es que el jugador firmó con el Real Salt Lake de la MLS, y entre sus metas a futuro próximo está ser tomado en cuenta por el equipo de Carlos De los Cobos.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, el jugador confesó: “ Todavía es un sueño mío jugar para la selección. Ojalá que firmando con la MLS me pueda ayudar a jugar ahí, todavía sé que hay trabajo que hacer. Solo porque firmé no quiere decir que voy a jugar. Necesito unos juegos y ojalá haciéndolo bien, y si los técnicos me ven, pueda ganar partidos en la MLS y ganarme un puesto en el equipo”.