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Jurgen EkkelenkampImago
Jonathan van Haaster

Traducido por

Jurgen Ekkelenkamp se lleva todo el protagonismo y inflige una dura derrota al AC Milan

AC Milán vs Udinese
AC Milán
Udinese
Serie A

El AC Milan cayó 0-3 ante el Udinese en San Siro. Jurgen Ekkelenkamp marcó un gol y dio una asistencia. El Milan se queda tercero, a dos puntos del Como y a tres de la Juventus.

El Udinese no se amedrentó y buscó los espacios con Nicolò Zaniolo. El Milan dispuso de las primeras ocasiones, pero los disparos de Christian Pulisic y Rafael Leão, que rozó el larguero, no vieron puerta.

El partido siguió equilibrado hasta que, tras una jugada de Zaniolo, el balón llegó a Arthur Atta y, tras un centro desviado por Davide Bartesaghi, entró en la portería: 0-1.

Tras nuevas ocasiones falladas por Leão y Pulisic, Zaniolo centró para que Ekkelenkamp cabeceara entre De Winter y Athekame: 0-2.

Justo antes del descanso, Ekkelenkamp falló ante el portero y, en el rebote, Thomas Kristensen, sorprendido, también erró.

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En la segunda parte el Milan presionó, pero Okoye, ex del Sparta, salvó a su equipo con una gran parada a Saelemaekers, cuyo remate rozó el larguero.

No fue la noche del Milan, que a veinte minutos del final veía crecer su desventaja. Tras perder el balón Luka Modric, Ekkelenkamp lanzó un pase en profundidad a Atta, quien marcó sin marca por el primer palo.

El Udinese ya no pasó apuros y se llevó una valiosa victoria que lo sitúa décimo en la Serie A.

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