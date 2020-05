Junior y América definen futuro de Michael Rangel. Atletico Nacional, espera

El cuadro barranquillero espera que el Escarlata haga efectiva la opción de compra por el delantero que pertenece en un 30% a Nacional.

De lo que suceda con Michael Rangel en el corto plazo dependerá bastante de cuándo y cómo se pueda volver a disputar la Liga BetPlay. El delantero, una de las figuras del campeonato americano en el semestre anterior, está por terminar su préstamo en el equipo de Guimaraes y tanto Junior como aguardan por la resolución que tome el club caleño, afectado económicamente por la pandemia.

Y es que de no concretar la opción de compra, América pendería al jugador por quien llegaron algunas ofertas interesantes en los últimos meses de varios mercados del extranjero. Así lo reveló Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del Junior en diálogo con Antena 2 de Cali, al explicar cómo regiría la nueva normativa de FIFA bajo las circunstancias actuales.

"FIFA da tiempo en el momento de transferencias en condición de préstamo, pero habla de transferencias internacionales y en el mismo documento dice que respetará la normatividad de cada país. En este caso, como estamos en territorio colombiano, yo presto el jugador hasta junio y si yo no me pongo de acuerdo para ampliar el convenio deportivo, el equipo donde está el jugador que yo presté no podrá ampliar su contrato laboral, porque él salió de Junior con una licencia no remunerada para jugar en otro club y eso termina en junio", aseguró.

Según el directivo del 'Tiburón', "La cuarentena no alarga el contrato" y, en este caso, los 'Diablos Rojos' "tendrían que comunicarse el 30 de mayo con el jugador para comunicarle qué va a pasar con su contrato y FIFA no va a abrir la ventana de transferencias hasta que se terminen los campeonatos. Ahora no va a ser viable esa posibilidad".

Pero el tema no es solo entre Junior y América, a la expectativa está Atlético Nacional, cuadro que aún posee el 30 % sobre los derechos económicos del delantero: "Cuando el jugador se adquiere de Nacional, se hace con el 70% de sus derechos económicos, y cuando Junior lo presta al América, es con esa condición. Si América quiere el 100% tiene que negociar con Nacional también ese 30% y tiene plazo hasta el 30 de junio si América no paga esa cifra".

En resumidas cuentas, el campeón del fútbol colombiano tendrá que desembolsarle mínimo un millón de dólares al Junior por la opción de compra del 70% y luego, negociar con los paisas un valor restante por el 30% que falta. De no llegar a algún acuerdo con alguno de los clubes, América no podrá retener al jugador, sin embargo Báez confía en que las buenas relaciones que hay entre los presidentes y dueños de cada uno de los equipos lleven el negocio a buen puerto para todos.