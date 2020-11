Junior no se presentaría al partido ante Tolima en Bogotá por cambio de sede

El compromiso de vuelta por los cuartos de final entre y corre peligro de disputarse, luego de conocerse la postura del cuadro 'Tiburón' tras la decisión de Dimayor de cambiar la sede del partido.

El miércoles, la División Mayor notificó que el juego ya no se disputaría en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, sino en el Metropolitano de Techo de Bogotá. El cambio fue argumentado en las obras de remodelación y acondicionamiento a las que se está sometiendo el escenario de la capital tolimense de cara al Sudamericano Sub 20 del próximo año. Las obras, entre otras áreas del estadio, afectan los camerinos de los equipos.

La respuesta del Junior llegó este jueves en la mañana, mediante una carta del presidente Antonio Char a su par de Dimayor, Fernando Jaramillo. En la misiva, el dirigente expresa su sorpresa por la decisión unilateral y perjuicio que el cambio le implica a la preparación física del equipo, entendiendo que la misma se estaba haciendo para jugar en Ibagué y no en la capital.

Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del Rojiblanco, confirmó en declaraciones a Blu Radio que de mantenerse la decisión de Dimayor, Junior no se presentaría al partido pese a estar en ventaja de 1-0 en la serie luego del partido de ida en el Metropolitano. Al no presentarse, Junior perdería por W (0-3), dándole automáticamente la clasificación a Semifinal al cuadro Pijao.

