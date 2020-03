Junior - Flamengo, por la Copa Libertadores 2020: Formaciones, día, hora y TV

Los barranquilleros inician su camino en la máxima competición continental ante el reinante campeón y máximo candidato al titulo.

Junior está listo para su debut en la 2020. El Tiburón se armó de la mejor manera en el mercado de pases, justamente pensando en el torneo continental, aunque allí no la tendrá nada fácil, pues la suerte lo puso en uno de los grupos más complicados junto a Flamengo, Independiente del Valle y .

Su estreno será ante el mismísimo campeón, el Fla, que ha mantenido el nivel y quiere seguir mandando en el continente. Los de Comesaña quieren revancha de la edición pasada, en la que apenas sumaron tres puntos en la fase de grupos.

“Siempre sueño con una victoria ante cualquier equipo. El fútbol tiene situaciones que generan los resultados, incidencias que no se pueden prever, pero no quiero llenarme de ansiedad por cosas que no han pasado, confío en el equipo y lo que quiero es verlos jugar bien", dijo Comesaña en la previa.

POSIBLES FORMACIONES

Julio Comesaña tiene a toda su plantilla a disposición y no dejará nada al azar, por lo que pondría toda la carne en el asador desde vamos para buscar un triunfo en casa.

Así las cosas, Junior formaría con: Sebastián Viera; Fabián Viáfara, Germán Mera, Willer Ditta, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, James Sánchez, Edwuin Cetré, Freddy Hinestroza; Miguel Borja y Teo Gutiérrez.

💪🏽| #Resumen | Declaraciones de Julio Comesaña, Miguel Borja y Teo Gutiérrez previo al inicio de la @Libertadores este miércoles ante @Flamengo. #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/tvyv34v820 — Club Junior FC (@JuniorClubSA) March 3, 2020

Por su parte, Flamengo, que fue recibido en medio de aplausos, llegó a Barranquilla con varias bajas importantes, sin Rafinha, Rodrigo Caio y Bruno Henrique, aunque sigue teniendo una nómina poderosa con la que puede hacer mucho daño.

El campeón formaría con: Diego Alves; João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson; Michael, Arrascaeta, Ribeiro; Gabigol.

HORA DEL PARTIDO Y CÓMO VERLO POR TV

El partido se jugará este miércoles 4 de marzo a las 19:30 (hora de ) en el estadio Metropolitano de Barranquilla y será emitido en televisión por Fox Sports y Facebook Watch.