Junior Firpo y su salida del Barcelona: "La oportunidad me vino un poco pronto"

El lateral zurdo reconoce sus errores en el club blaugrana y llega a Inglaterra para volver a "enamorarme del fútbol".

Junior Firpo inicia en unos días su aventura en la Premier League de la mano del Leeds United de Marcelo Bielsa pero ha aprovechado una entrevista en "DAZN" para hacer balance de sus dos años en el Barcelona.

"Tú dices altibajos, pero han sido más bajos que altos por así decirlo. Yo soy un tío que nunca me voy a engañar a mí mismo y si he hecho algo mal o bien soy el primero en decirlo y en saberlo. Al final he estado dos años en el Barcelona, que no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de hacerlo. Era una oportunidad que quizá me vino un poco pronto, echando la vista atrás tendría que haber jugado más años en el Betis y no ir tan joven sabiendo al jugador que tenía delante, que era Jordi Alba y que no tiene cuarenta años como Joaquín, él tiene 31 y mira el año que ha hecho esta temporada", comentó.

La decisión de ir al Barça: “No voy a decir que fuera una decisión precipitada, porque a día de hoy lo volvería a hacer. Cuando te viene el Barça o te viene el Real Madrid es muy difícil decir que no a este tipo de clubes, pero haciendo balance quizá no han sido los mejores años”.

Sus objetivos en el Leeds: “Sinceramente, me marco el objetivo de volver a enamorarme del fútbol. He pasado dos años un poco… no te voy a decir que mal porque llegas a casa y tienes a la familia, a los niños… pero en lo futbolístico he estado un poco sin ganas de nada. Sin ganar de jugar, sin ganas de divertirme como siempre me he divertido. Yo lo que siempre he buscado jugando al fútbol es divertirme, pero yo no soy un apasionado real del fútbol. A mí no me apasiona el fútbol. Yo no veo fútbol. Prefiero hacer otras muchas cosas a ver fútbol. Yo jugando me dejo la vida, pero porque soy muy competitivo, pero luego no me gusta verlo. Me aburre”.

Las diferencias del Barça y Bielsa: “Llevo dos semanas aquí y he visto más vídeos individuales que en dos años en el Barça. Ellos te explican la manera en la que quieren que juegues y lo que quieren que hagas, y eso quiere decir que lo cuidan al detalle. Ellos te han estudiado para decirte a ti cómo tienes que comportarte en cada acción. Eso llama la atención, es una forma muy diferente de trabajar”.

Volver al Betis y ganar un título, lo máximo: “Sí me gustaría regresar al Betis algún día. Es algo que tengo en la mente. Y no quiero volver mayor, quiero volver todavía estando en mi plenitud. Para mí ganar un título con el Betis sería lo máximo. Yo no engaño a la gente, yo no tengo fotos de pequeñito con el Betis, no era del Betis de pequeñito, de hecho no me gustaba el fútbol y mi padre me apuntó para que hiciera amigos, pero los cuatro o cinco años que pasé allí… no te lo sabría explicar, me han entrado en el corazón; la manera como me trató el club, la afición… incluso cuando he vuelto con el Barça. A día de hoy, para mí ganar un título con el Betis sería lo máximo”.