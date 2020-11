Junior Firpo, de "puede ser uno de los mejores del mundo" al ostracismo en el Barcelona

El jugador intenta aislarse de los rumores que le sitúan fuera del Barcelona en enero; Koeman ni siquiera le ha probado en LaLiga.

"Junior Firpo puede llegar a ser uno de los mejores del mundo" deslizó el entonces secretario técnico, Eric Abidal, el día de la presentación del hispano dominicano. Llegó al por deseo expreso de Ernesto Valverde, que había insistido en incorporar a un jugador con proyección para que llegara a competir con Jordi Alba. Sus formadores en el Betis estaban convencidos de que iba a triunfar en un Barcelona al que llegó con solo veintidós años. No había para menos, pues días antes se había proclamado campeón del Europeo sub-21 con la selección española y llegó al Camp Nou con claras perspectivas de futuro.

Sin embargo, ni un año y medio después de su presentación apenas tiene minutos y ya nadie esconde que el tiempo de Junior Firpo en el Barcelona se acaba o, por lo menos, esa es la intención del club. La dirección técnica busca traspasarle durante el mercado de invierno, a él y a algún otro, para poder afrontar las incorporaciones de Memphis Depay y Eric García en enero según la información adelantada por Goal el pasado martes y que Ronald Koeman confirmó horas más tarde.

La cuestión económica sigue apretando al club, que todavía no ha alcanzado ningún acuerdo por la rebaja salarial con muchos jugadores, entre ellos el propio Junior, que ha pasado a ser testimonial hasta el punto que ni siquiera ha debutado en esta temporada. Su situación actual de transferible contrasta con la prisa con la que el Barcelona cerró su fichaje el verano de 2019.

Un fichaje de futuro sin oportunidades

Debutó entrando desde el banquillo en la segunda jornada goleando, precisamente, al . Poco después, una lesión en el muslo de Alba le dio la titularidad en las victorias frente a y , donde además se estrenó como goleador, y dio muestras de consolidarse durante una nueva lesión de Alba en noviembre. Fue titular para disputar los noventa minutos en las cuatro victorias ante , , Atlético y y hasta pudo debutar en la Champions League, frente al Borussia Dortmund.

Sin embargo, la destitución de Valverde en enero de 2020 cortó su proyección. Quique Setién tardó tres semanas en darle bola en LaLiga. Reapareció ante su Betis en el Benito Villamarín y hasta tuvo cierta continuidad en el once pero tras la derrota en el Bernabéu que le costó el liderato al club azulgrana -donde Junior no jugó ni un minuto- el nuevo entrenador se arrojó a los brazos de las vacas sagradas y se olvidó del hispano dominicano. Sólo fue titular dos veces más en las doce jornadas restantes.

Con Koeman ni ha debutado en LaLiga

La llegada de Koeman podía presagiar la explosión de Junior aunque ha sucedido todo lo contrario. El holandés llegaba para acometer el traspaso de poderes en el vestuario pero a la hora de la verdad, ni siquiera con Alba lesionado ha sido opción para el técnico, que prefirió salir de inicio ante el Ferencvaros con el diestro Sergiño Dest, fichado apenas dos días antes del partido, que con Junior. Jugaría en la segunda mitad para gozar, por llamarlo de alguna forma, de un minuto más ante la . Esa es toda la aportación que ha podido ofrecer con Koeman, el técnico azulgrana para el que menos ha contado.

Entrenador Titularidades Ernesto Valverde 8 de 23 Quique Setién 7 de 21 Ronald Koeman 0 de 8

De ser un suplente con perspectivas de jugar con Valverde pasó a ser testimonial con el mismo Setién que le hizo debutar en el Betis para ser invisible a ojos de Koeman. Los números dejan bien claro que cada vez tiene la titularidad más lejos.

Quiere seguir pero le quieren vender

El jugador no se conforma con su situación. Según adelantó la Cadena COPE y ha podido confirmar Goal no tiene intención de abandonar el Barcelona. Quiere convencer a Koeman y demostrarle que merece jugar. En este aspecto, Junior vive aislado de toda clase de rumores y trabaja para estar preparado cuando llegue la oportunidad ya que el técnico apenas le ha visto en acción pero sabe que ya el pasado verano el club intentó buscarle una salida.

Estuvo cerca de fichar por el Inter para rebajar el precio de Lautaro Martínez pero el Barcelona no estaba en condiciones económicas de presentar una oferta económica en condiciones mínimamente aceptables para el club nerazzurro, que también llegó a plantearse su incorporación de forma independiente a la del futuro del delantero argentino. Entonces el Barcelona le tasó en 40 millones de euros y la operación no llegó a buen puerto mientras la también preguntaba por él, si bien el club bergamasco no llegó a presentar oferta alguna.

El artículo sigue a continuación

Esta vez su continuidad está más discutida que nunca a pesar de que apenas ha podido demostrar nada y de que Alba volverá a quedarse sin relevo, pues cabe no olvidar cómo Dest es el único lateral diestro del equipo. Si llega una oferta el Barcelona la aceptará con toda probabilidad.

El Betis mantiene el 20% de sus derechos

No aspira a recuperarle el Betis, que mantiene el 20% de sus derechos. Manuel Pellegrini no está del todo satisfecho con el rendimiento de Alex Moreno y Juan Miranda y no vería con malos ojos reforzar el lateral izquierdo con el regreso de Junior, una posibilidad supeditada, como sucede en el Barcelona, a que se pueda producir una venta cuantiosa. De lo contrario el club verdiblanco no puede presentar oferta alguna y ya en verano los únicos fichajes que realizó llegaron con la carta de libertad.

Junior, mientras, sigue a lo suyo. Hasta que nadie diga lo contrario es jugador del Barcelona y quiere estar preparado cuando Koeman se acuerde.