Junior Díaz: "Cada uno tiene que dar lo mejor por el bien de todos"

Primera División de Costa Rica: Mientras disputa la Copa Centroamericana, el flamante refuerzo de Alajuelense analizó la actualidad del equipo manudo.

Junior Díaz llegó a la Liga Deportiva Alajuelense para aportar toda su experiencia. El jugador parece haberse adaptado de la mejor manera al equipo que dirige Andrés Carevic y ahora espera dar lo mejor cuando arranque el torneo de Primera División de .

Mientras tanto, el lateral izquierdo se encuentra disputando la Copa Premier Centroamericana. El jugador no estuvo presente en el primer partido ante Real , pero ya vio minutos ante Municipal en Guatemala y este miércoles volvería a salir al campo para enfrentar a Alianza en El Salvador.

Antes del encuentro, el ex jugador de Herediano habló sobre su llegada al equipo manudo y muchos temas más en una entrevista para el Diario Nación.

"Muy contento, me siento bien acá, físicamente estoy bien acá, cada vez estoy mejorando más y lo bueno es que casi desde el principio estuve con el equipo y he podido hacer casi que toda la pretemporada", indicó Díaz tras el entrenamiento de este lunes en la cancha de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Sobre lo que le puede aportar al conjunto de Carevic, dijo: "Vengo a hacer lo que siempre he realizado, como lo he dicho ya uno tiene un poco más de experiencia y ya uno sabe cómo tiene que ser un camerino para ser campeón, es algo que uno trata de aportar, cómo debe ser el convivio, cómo debe ser uno dentro de la cancha con los compañeros y la verdad que trato físicamente y técnicamente de hacer las cosas bien y luego hablando, teniendo "buena comunicación, para así facilitar las cosas y poder todos estar claros".

"Me encontré grandes personas, compañeros con mucha calidad, un cuerpo técnico que quiere hacer las cosas muy bien, también por la parte administrativa se quiere mejorar mucho y eso es importante y la verdad siento que lo que se va encaminando va bien y también siento que los últimos resultados del equipo dan más confianza. La idea es tratar de seguir mejorando y obviamente cada detalle, todos juntos, poderlo sacar", explicó.

El artículo sigue a continuación

Por otro lado, destacó la unión del plantel manudo: "Se comentaba anteriormente que había un camerino dividido y vengo acá y encuentro otra cosa. Son algunos detalles que he notado. He llegado acá y he visto que son buenas personas, que nos podemos llevar bien y lo importante es en la cancha, que la calidad y en los entrenamientos cada quien tiene que ser consciente que tiene que dar lo mejor para bien de todos".

"El principio es un poco difícil por el tema de que siempre había estado en Herediano y ahora cambiar con otro club sí se siente el cambio, pero pienso que ha sido para bien, porque acá me he sentido muy bien. El cariño de la afición también, me han recibido bien después de mis primeras presentaciones y la verdad es que me siento bien, me siento contento y sí se siente que es un equipo grande en Costa Rica y eso es lo que me gusta", cerró.