Junior Burgos debuta hoy con el Cosmos

El histórico Cosmos de Pelé y Raúl González Blanco, tendrá a otro salvadoreño.

Luego del paso de Richard Menjivar, Andrés Flores e Irvin Herrera, el New York Cosmos tendrá a Junior Burgos en sus filas. El volante es una de las novedades del equipo estadounidense.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, Junior expresó: “La grandeza de este club, fue una de las opciones que más me parecieron. Más allá de eso, este club tiene una gran historia, no solo con jugadores salvadoreños, sino que con grandes nombres. Es un equipo grande y la meta de ellos es salir campeones. De mi parte me toca dar mi aporte, que es ayudar al grupo”.