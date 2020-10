Juninho confirma que Depay "alcanzó un acuerdo" con el Barcelona

El director deportivo del Olympique de Lyon asegura que "lo más probable" es que el delantero holandés se marche de la entidad este lunes.

Juninho Pernambucano, actual director deportivo del Olympique de , ha confirmado este domingo que Memphis Depay tiene un acuerdo con el FC .

En declaraciones realizadas a Telefoot, el ex internacional por aseguró en zona mixta. “Respecto a Memphis Depay, no vamos a ocultarlo. Él ha llegado a un acuerdo verbal con el Barcelona. Memphis tiene muchas posibilidades de salir mañana, no sé lo que pasará. Pero ahora mismo, es el que más opciones tiene de salir del Lyon".

Cabe señalar, sin embargo, que estas importantes declaraciones de Juninho llegan apenas un día después de que el presidente del Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, dijera que Depay se quedaría en el club galo.

"Le pregunté a Rudi (García): ‘¿Cuál es el mejor equipo posible?’. Él respondió: ‘Con Memphis y Houssem’. Entonces le dije que se iban a quedar con nosotros", afirmaba el máximo directivo del cuadro galo.

El fichaje del futbolista holandés por el Barça está de momento bloqueado, ya que el cuadro azulgrana debe liberar masa salarial para poder firmarle este lunes 5 de octubre, día en que cierra el mercado en y en .