Julio Comesaña se va del Junior como campeón y se retira del fútbol

El uruguayo pensaba estar hasta fin de año, pero habría anticipado su decisión para salir por la puerta grande.

Tras conseguir la segunda Superliga para el equipo Tiburón, Julio Avelino Comesaña terminaría su carrera como entrenador y estaría definiendo los términos de su salida, para que el equipo pueda definir un entrenador de cara al regreso de la .

Junior tendría que definir entre Perea o Grau para tomar las riendas del equipo por lo que resta del año, con el gran reto por delante de mejorar lo logrado hasta el momento en Libertadores y corregir el camino en la reanudación de la Liga Betplay.

Comesaña había hablado respecto al tema durante el aislamiento al que estuvo sometido el país por la pandemia del coronavirus: "Yo tengo contrato hasta diciembre, pero este año no pensaba seguir en Junior. Terminé el año (2019) y no pensaba, en el final me hablaron para renovar y la Copa Libertadores, dije 'voy a dar el último año acá en Junior y ya está bueno. Son muchos años y la gente también se aburre, estamos en un mundo de cambios, viene gente atrás que puede construir sobre lo que hemos construido. No se puede quedar uno tanto tiempo ahí".

