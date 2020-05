Julio Comesaña recurrió a la acción de tutela para poder dirigir al Junior

El técnico uruguayo usó los recursos legales para entablar acciones contra algunos miembros del Gobierno.

Julio Avelino Comesaña cumplió su palabra y tomó medidas legales al verse imposibilitado para dirigir al Junior una vez se retomen los entrenamientos en junio, así lo reveló el periodista Jorge Hernán Peláez a través de un video. Según la revelación, Comesaña entuteló al presidente Iván Duque y al Ministro de de Salud Fernando Ruíz.

"Tutelar en mi favor los derechos constitucionales fundamentales a la dignidad humana, la salud mental, el trabajo, la libertad de escoger profesión u oficio, la igualdad y los derechos de las personas de la tercera edad, ordenándole al señor presidente de la república de , Iván Duque Márquez y al señor ministro de salud y protección social Fernando Ruiz determinar medidas especiales reglamentarias que me permitan atender mis obligaciones profesionales y continuar con mi proyecto de vida", se lee en el documento.

Peláez además habló con el abogado del técnico uruguayo, Julián Páez, quien entregó detalles de la acción legal. "Por el simple hecho de tener más de 70 años se suma a los miles de colombianos que ven suspendidas sus vidas por las decisiones adoptadas por el Presidente y en particular por el ministro de Salud, que inclusive ya extienden el aislamiento obligatorio hasta el 31 de agosto para esta población", expresó Páez.

La pretensiones, según el abogado, es que Julio Avelino pueda cumplir con sus obligaciones al frente del equipo 'Tiburón' una vez se reinicien las actividades en el conjunto barranquillero, respetando y cumpliendo todos los protocolos y medidas adoptadas. "El éxito deportivo del profesor se torna desproporcionada . El daño que causa es más grande que el beneficio que persigue", finalizó Páez.

"Yo me voy a defender de eso, porque yo no estoy enfermo ni tengo nada. Ni tengo pre-existencias, ni tengo nada. Que me revisen a mi. ¿Cómo me van a dejar en mi casa encerrado? ¿Qué quieren, matarme en vida a mi? Yo me defenderé con lo que tenga para defenderme (...) Cuando eso ocurra, (tomaré) las (medidas legales) que sean necesarias. Tengo derecho al trabajo, estoy sano, más sano que mucho que andan sueltos", había manifestado Comesaña el pasado 15 de mayo, determinación que Junior respaldaría.