Julio César Chávez: "En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol"

El exboxeador mexicano aseguró que el nuevo club de Mazatlán podría sufrir por falta de afición.

El Apertura 2020 de la será un torneo diferente. Mazatlán FC será el nuevo club en el Máximo Circuito y, a pesar de que está generando mucha expectativa en el resto del campeonato, en su ciudad podrían carecer de aficionados.

Julio César Chávez, el máximo exponente del pugilismo mexicano a nivel internacional, sentenció que el nuevo club de la Liga MX sufrirá por el poco interés de los mazatlecos en el futbol. A pesar de ser de Sonora, el boxeador conoce muy bien al estado vecino y sus intereses deportivos.

"En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol", sentenció en entrevista para ESPN.

Aunado a ello, Chávez considera que el hecho de que el club anteriormente haya sido Monarcas podría afectarlos aún más. “Además el equipo no es oriundo de Sinaloa, son de allá de . No sé qué difícil vaya a ser para que el equipo funcione. No creo que vaya a llenarse el estadio, porque la gente no está acostumbrada a ese deporte", añadió.