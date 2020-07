Julio Cerritos tiene un trabajo eventual

El jugador de Isidro Metapán es repartidor de comida a domicilio.

El parón de casi cinco meses obligó a muchos futbolistas a salir de su zona de confort y uno de ellos es el defensor de Isidro Metapán, Julio Cerritos, ya que desde marzo trabaja como repartidor de comida a domicilio en la ciudad calera.



“En mi caso he conseguido un trabajo temporal como repartidor de comida el cual me ha ayudado a llevar lo más importante a la casa que es la alimentación. Uno siempre es temeroso porque el virus está afuera pero hay que buscar el sustento”, dijo el jugador.



“Trabajar aquí me ha ayudado a ver la necesidad de tener un negocio propio y eso lo tenemos ahora en mente con mi familia. Es una idea que queremos poner en un futuro para tener ingresos porque el fútbol no sabemos cómo estará debido a la pandemia·, agregó Cerritos.