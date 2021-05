Julen Lopetegui, sancionado: Por qué no estará en el Real Madrid vs. Sevilla

El entrenador del conjunto hispalense ha sido amonestado por protestar un posible penalti de Balenziaga luego de la derrota ante el Athletic.

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, no estará dirigiendo a su equipo el próximo domingo contra el Real Madrid, por la Jornada 35 de LaLiga.

Por qué Lopetegui no estará en el Real Madrid vs. Sevilla

Lopetegui ha acabado indignado el partido que enfrentó a su Sevilla con el Athletic Club de Bilbao, por la Jornada 34 de LaLiga. El preparador vasco no podía creer cómo Gil Manzano ni el VAR, a cargo de Del Cerro Grande, no habían visto una mano de Balenziaga dentro del área de Unai Simón tras un centro de Jesús Navas.

En ese sentido, el árbitro del encuentro castigó la protesta de Lopetegui mostrándole la quinta cartulina amarilla de la temporada, por lo que el ex preparador del Real Madrid no se sentará en el banquillo hispalense el próximo domingo en Valdebebas.

Cabe recordar que el Sevilla se ha despedido este lunes de la lucha por el título de LaLiga, después de perder 0-1 en Nervión ante el Athletic Club de Bilbao. Una derrota que deja a los andaluces a seis puntos del Atlético de Madrid, cuando quedan solo cuatro jornadas por disputarse, pero que pudo haberse evitado si los de Lopetegui se hubieran adelantado en el marcador a través de un penalti que reclamaron sin éxito en la segunda parte.

El artículo sigue a continuación

La polémica del Sánchez Pizjuán llegó sobre los seis minutos del complemento, con el partido empatado sin goles. Pidieron entonces los jugadores del Sevilla una posible mano de Balenziaga en el área de Unai Simón, pero Gil Manzano no indicó nada y prosiguió el encuentro, mientras el banquillo y la 'grada' del conjunto hispalense protestaba la decisión del colegiado.

La acción nacía de un centro de Jesús Navas desde la derecha que topaba con el antebrazo del jugador de los leones, pero ni el árbitro ni el VAR, encabezado por Del Cerro Grande en la sala VOR, consideraron que se trató de una jugada para señalar la pena máxima.

Lopetegui: "Como me equivoque o me coma un acento, puedo ser sancionado"

"Desde mi punto de vista, podía haberse pitado perfectamente penalti. No hemos tenido suerte en ese tipo de decisiones. Muy mala suerte, demasiada mala suerte. Es una jugada clara y franca, no tuvimos la suerte de que la hayan visto. Es lo que hay. Poco más puedo decir al respecto. Como me equivoque o me coma un acento puedo ser sancionado", dijo Lopetegui en Movistar tras el partido.

El acta de Gil Manzano

Según el acta arbitral de Gil Manzano, Lopetegui vio la quinta amarilla de la temporada por el siguiente motivo: "Una vez finalizado el partido y encontrándome aún en el terreno de juego dicho entrenador se dirigió a mí para saludarme, aprovechando este momento para que le explicara una acción del partido. Tras indicarle que se retirara al túnel de vestuarios y que allí le comentaría cualquier duda que tuviera, continuó en su insistencia para que le explicase en ese momento una acción, viéndome en la obligación de mostrarle la tarjeta amarilla".