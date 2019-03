Los jugadores de la Selección mexicana que fueron 'borrados' tras el 7-0 ante Chile

Varios son los elementos que prácticamente no regresaron al Tricolor después de la paliza histórica y sellaron su destino.

La Selección mexicana vuelve a medirse a Chile, rival que le propinó el histórico 7-0 en los cuartos de final de la del 2016, marcador que representó una de las peores derrotas en la historia del Tri.

Aquel fatídico encuentro en el Levi's Stadium representó prácticamente el adiós a la Selección mexicana de algunos elementos que jugaron esa tarde en Santa Clara, California.

Aunque los citaron para encuentros posteriores —como en el primer cotejo de las Eliminatorias de la Concacaf vs El Salvador—, a partir de esa fecha, algunos futbolistas liquidaron su suerte de no volver al Tri y te recordamos cuáles son:

PAUL AGUILAR

Fue uno de los titulares en aquella tarde en . No hubo ni un solo punto rescatable ese día, pero el lateral no estuvo directamente involucrado en ninguna de las anotaciones como sí sucedió con Miguel Layún, Héctor Moreno, Jesús Dueñas o el propio Guillermo Ochoa. Sin embargo, de los siete tantos de La Roja, cuatro se originaron por su banda: la derecha . Eso, para un obsesivo de la táctica fija como Osorio, lo marcó negativamente. Pese a su vaivén constante, el colombiano reconoció que no le gustaba cómo defendía y lo exhibió al decir que aéreamente quedaba descolgado a segundo palo generalmente.

GULLIT PEÑA

Entró como revulsivo en el segundo tiempo en lugar de Dueñas cuando todavía se perdía solamente por dos 'pepinos'. No obstante, Carlos no revolucionó al equipo y se contagió de la apatía que permitió al rival estremecer las redes cinco veces más. El volante no logró conectarse con Héctor Herrera ni Andrés Guardado, lo que originó un boquete en el centro del campo que los sudamericanos explotaron al máximo. No metió ni la pierna y únicamente se le recuerda cabizbajo, algo que irritó a la afición por su falta de entrega .

CÁNDIDO RAMÍREZ

No vio acción en la Copa América Centenario, pero su llamado generó revuelo. No se distinguía por ser titular indiscutible en ese entonces con el , de manera que varios seguidores no se explicaron su convocatoria. A Osorio le agradaba porque escasean los zurdos en el futbol mexicano y él le ofrecía eso. No pasó mucho con él, de ahí lo transfirieron al donde se lesionó la rodilla y estuvo casi un año fuera de actividad. Hoy en día juega con la Sub 20 de los Zorros.

YASSER CORONA

Para sorpresa de todos, el zaguero central había convencido a Juan Carlos Osorio y estuvo en esa Copa América Centenario. Corona no jugó en ese encuentro ante , sin embargo, fue parte de la limpia en la Selección mexicana tras esa escandalosa derrota y nunca más volvió a ser convocado.

JORGE TORRES NILO

Aunque no era un titular indiscutible, Torres Nilo siempre estaba en las convocatorias de Osorio y . Aquella fatídica eliminación le cobró factura, aunque no jugó ante Chile, y simplemente pudo disputar un partido más con el Tri tras esa Copa América Centenerio.