¿Qué jugadores del Puebla merecen ser observados por Tata Martino para la Selección mexicana?

Para sorpresa de muchos, el Puebla es, hoy en día, uno de los clubes más fuertes, constantes y sólidos del futbol mexicano. Con una nómina incomparable con los grandes equipos del certamen, Nicolás Larcamón ha hecho maravillas para colocar a su escuadra en lo más alto del Clausura 2022, con múltiples nombres de mexicanos que bien podrían ser convocados a Selección nacional este año.

Gerardo Martino, director técnico del Tricolor, ya se ha fijado en la Franja para sus convocatorias. De manera más reciente, Israel Reyes participó con México en el cierre del 2021 cuando se enfrentaron en duelo amistoso ante Chile.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, con el gran momento que vive el equipo, es fundamental que Martino se interese más en la plantilla de los Camoteros, la cual le ha hecho frente a las plantillas más poderosas del futbol mexicano este semestre como América, Tigres y Monterrey, venciendo a estos dos últimos y con clara superioridad.

A continuación, en GOAL hacemos un listado de los más destacados del Puebla que podrían (o deberían) ser convocados a Selección mexicana:

ISRAEL REYES

Getty

Si bien, como mencionamos anteriormente, Reyes ya fue convocado al Tri, Martino se olvidó por completo del defensa central para 2022. Este año, el zaguero no ha recibido un llamado por parte de Martino a pesar de sus grandes actuaciones gracias a las cuales el Puebla solo ha permitido tres goles en contra en seis cotejos. Con 21 años de edad, Reyes podría ser el cambio generacional que tanto le ha costado a la defensa mexicana en los últimos años.

GUILLERMO MARTÍNEZ

Getty

Proveniente de Cancún FC, Martínez fue uno de los movimientos más abios por parte de Larcamón el año pasado. Con Fernando Aristeguieta por delante como titular, el mexicano de 26 años ha disputado 16 partidos en el Máximo Circuito con tres goles y una asistencia. Este semestre, el atacante se vistió de héroe y rescató el empate en casa ante el Atlas, campeón del futbol mexicano, con un gol al minuto 95.

DIEGO DE BUEN

Si bien la juventud ya no es su fuerte, De Buen podría encajar en un esquema de Gerardo Martino al cual no parece importarle la edad. El experimentado mediocentro llegó a los Camoteros tras grandes temporadas en la Liga de Expansión con Tampico Madero, donde fue campeón del Guardianes 2020 y una pieza fundamental para lograr el título. En la Liga MX se le otorgó una nueva oportunidad y no la ha desaprovechado al convertirse en un pilar inamovible del planteamiento de Larcamón.