Jugadores, aficionados y periodistas están hartos de un hombre en el Ajax - FC Utrecht

La primera parte de Ajax-FC Utrecht no fue gran cosa. Pero hay un hombre en el ojo del huracán más que los jugadores: el árbitro Allard Lindhout.

Su discreta actuación en la primera parte ha irritado a varios jugadores. La tensión creció en el minuto 32, cuando Dani de Wit hizo una entrada sobre la que el árbitro no mostró tarjeta amarilla pese a las protestas de Lucas Rosa y otros jugadores del Ajax.

«Es la primera falta en la que uno puede pensar en amarilla», comenta el comentarista de ESPN Mark van Rijswijk. «De Wit no tiene intención de jugar el balón. No es dura, pero frustra el ataque del Ajax. Rosa está furioso».

Mike Verweij, periodista de De Telegraaf, critica la designación de Lindhout para la final de los play-offs.

«¿Por qué no se designa simplemente a Gözübüyük y Makkelie, los mejores árbitros de los Países Bajos, para pitar las finales de los play-offs?», publica Verweij en X. «Tras lo de Van der Eijk ayer en el Volendam - Willem II, Lindhout lo estropea todo en el Ajax - Utrecht. Mala elección, KNVB».

Su colega Jeroen Kapteijns comparte la opinión, y los aficionados de ambos equipos también critican a Lindhout: «Es un milagro que aún no le hayan retirado la licencia» o «árbitro incapaz».

«Lindhout es, sin duda, el peor árbitro de los campos holandeses. Incluso el voluntario del equipo local de cerveza es mejor», se lee en otro mensaje.