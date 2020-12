¿Qué jugadores de Cruz Azul acaban contrato y cuáles cedidos deben volver?

Cruz Azul tiene jugadores repartidos en distintos clubes y podrían regresar como refuerzos para el próximo año.

El Apertura 2020 finalizó de la peor manera posible para con una trágica derrota ante Pumas. Por ello, la Máquina ya debe pensar en el siguiente semestre y en el plantel que afrontará el Clausura 2021.

Tras el fracaso de los Celestes, la continuidad de Robert Dante Siboldi , así como de diversos futbolistas, pende de un hilo. De la misma manera. los de la Noria podrían regresar a sus jugadores cedidos y mejorar la plantilla.

Por ello, en Goal analizamos qué jugadores cedidos podrían regresar a la Máquina, así como los que terminan contrato:

GUILLERMO FERNÁNDEZ

Pol Fernández termina su préstamo con al final del 2020. El mediocampista argentino ha sido una pieza importante para el equipo de Sudamérica, pero la Máquina podría regresarlo a para mejorar su ofensiva.

BRYAN ANGULO

Por el momento, Cruz Azul no necesita de otro dentro delantero, pero la situación podría cambiar en el mercado de transferencias. En caso de que Cabecita Rodríguez salga del equipo, el regreso de Angulo podría ahorrarle a la Máquina el gastar en un sustituto para el uruguayo.

WALTER MONTOYA

El extremo derecho de 27 años termina su cesión con Racing este 2020. Por el momento, el cuadro argentino no tiene intenciones de comprar al delantero, por lo cual éste podría regresar a la Noria para el Clausura 2021.

ANTONIO SÁNCHEZ

El lateral izquierdo que cedió Cruz Azul a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara regresa al club para el siguiente torneo. Por el momento, Adrián Aldrete sigue siendo el lateral titular y el Shaggy Martínez está por detrás, por lo cual quizás la Máquina buscaría otra extensión para Sánchez.

JONATHAN BORJA (FIN DE LA CESIÓN)

Una de las decepciones más grandes este año de Cruz Azul fue el futbolista ecuatoriano. Borja no pudo hacerse de un puesto en el cuadro titular y no fue tomado en cuenta por Siboldi ni como suplente, por lo cual la Máquina no buscaría quedarse con el jugador de El Nacional.