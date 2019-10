Jugador holandés de Audax Italiano se va y acusa racismo en el club

El extremo que militaba en el elenco de La Florida relató los malos tratos que tuvo en el cuadro itálico, por lo que decidió marcharse.

"Algunos compañeros me hacían bromas racistas, me decían mono y si yo hacía una broma de vuelta, ellos se enojaban". Esas fueron las palabras de Bernio Verhagen , el jugador holandés que sumó , y que intentó tomar banderas de protagonismo en el elenco de La Florida.

Sin embargo su nombre no sonó mucho en La Florida, por lo que eso sumado a malos tratos que denunció el jugador, decidió dejar la tienda itálica.

En conversación con El Mercurio, Verghagen reveló que algunos de sus compañeros le " decían muchas cosas estúpidas, como 'esclavo' y 'negro' y eso es racista. Les dije a través de Nicolas Crovetto, que me traducía, que no me dijeran así".

El artículo sigue a continuación

Problemas por el color de su piel, que suma otro episodio para el olvido, y de vergüenza.

"Cuando me pagaron, la primera semana que llegué, alguien me robó la plata en el camarín. No quiero dar nombres, porque puedo afectar sus carreras. Son los que juegan habitualmente, algunos de los mejores del equipo. Le dije al presidente Lorenzo Antillo y no hizo nada con eso", enfatizó el jugador, quien ahora buscará nuevos rumbos, donde espera no ser víctima de este tipo de acoso.