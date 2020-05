Klopp rechazó dirigir a la Selección mexicana en 2015

Memo Cantú confirmó que tenían al técnico alemán como uno de los planes para 2015.

A nadie le queda duda de que Jurgen Klopp es uno de los mejores entrenadores del planeta. El técnico alemán arribó al en 2015, otorgándole una identidad al equipo Red y regresándolo a los primeros planos, e incluso pudiendo presumir que conquistó la 2018-2019.

Sin embargo, el destino de Kloppo pudo cambiar drásticamente, pues según contó Memo Cantú, en entrevista con TUDN, en 2015 buscaron su contratación mediante un externo. "Yo pregunté a través de un tercero si le interesaba la selección de y el recado fue: 'te agradezco, muchas gracias, aún tengo mucho que recorrer en clubes y quiero irme a '".

Respecto a cuándo fue la negociación, el exdirigente dejó claro que se presentó cuando Miguel Herrera salió del Tricolor, en el ya lejano 2015: "A punto no, cerca no, no hablé directamente con él nunca. Se realizó a través de alguien más, él todavía estaba en el ", aseguró Cantú.

Posterior a ese efímero ofrecimiento, la Selección mexicana decidió encomendar el camino rumbo a 2018 en Juan Carlos Osorio. El colombiano logró la máxima proeza del Tri en Mundiales, derrotando a en la fase de grupos, pero cayó ante en octavos de final.