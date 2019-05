Juanfran se despide del Atlético: "Vino un vikingo y se va un indio"

El lateral se marcha del club tras ocho años vistiendo de rojiblanco

Es un mes de despedidas, especialmente en el Atlético. Termina la liga, se hace balance y llega el momento en el que los directores deportivos y presidentes son más importantes que los entrenadores. En ese contexto, los rojiblancos tienen la pueta de salida abierta. No es estrictamente un cambio de ciclo, pues Simeone sigue en el banquillo y él es la figura central del proyecto, pero salidas como Godín, Lucas o Griezmann llevan a pensar a que las cosas serán diferentes. También lo serán sin Juanfran, el último en anunciar que su tiempo de rojiblanco ha expirado.

Lo hizo rodeado de gente, de sus compañeros y amigos. El Atlético ha hecho del adiós un arte. El protagonista emocionado, los vídeos, los amigos rodeándole. En esta ocasión, por Juanfran, llegó hasta Raúl García, que hace tiempo que ya se marchó pero sigue en los corazones rojiblancos. Y, de algún modo, es también parte de esa generación que ahora se despide.

Su camino hasta convertirse en historia del Atlético fue algo complejo, pues él mismo recuerda de dónde llegaba: "Es un orgullo que piensen que soy una leyenda del Atlético. Me acuerdo el día que me llamaron a Pamplona con mi mujer. Me cambió la vida a todos los niveles. Llegé con pasado madridista y enseguida me hizo atlético".

Fue, efectivamente, extremo en el Castilla, de ese chico evolucionó hasta el lateral que reinó en el Calderón. Lo dice, incluso, como se diría en un bar de la capital: "lo leí hace poco vino un vikingo y se va un indio y así fue, me voy como indio tras sentir la magia del Atlético, los valores y toda esa gente que me ha dejado darles todo el corazón que tengo".

Es momento de hacer balance de ocho años corriendo con los mismos colores. "Son mis últimos días en el Atlético y espero volver pronto porque esta es mi casa. Han sido años maravillosos, los mejores de mi carrera. He vivido grandes momentos y también he sufrido mucho", comentaba Juanfran, emocionado. Lo repitió varias veces, se marcha a terminar sus día sen el fútbol en un club menos exigente, pero espera volver más pronto que tarde al club de su vida.

Se va y el equipo cambiará, pero confía en que los éxitos sean los mismos. "El club va hacer un gran esfuerzo para que vengan grandes jugadores. Tengo mucha fe en este Atlético. Volveremos a ser campeones. Sólo me equivoqué un par de veces... las demás son todos los trofeos que están aquí detrás", resumió.