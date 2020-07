Juan Segovia: El héroe del América de Cali que ve con incertidumbre su futuro

El contrato del defensor argentino con el club caleño se mantiene suspendido, por lo que su futuro está teñido de dudas.

Juan Pablo Segovia , uno de los protagonistas del título de en la Liga 2019-II, no sabe todavía que será de su futuro, en medio de la crisis que generó la pandemia, con las salidas del entrenador, Alexandre Guimaraes, y de su goleador, Michael Rangel, como principales consecuencias.

El defensor de 31 años llegó en 2019 procedente de Independiente del Valle, vivió un año soñado en el conjunto escarlata aunque ahora, su presente es pura incertidumbre.

"Pregúntele a ellos, estamos esperando una respuesta, hemos hablado varias veces y esperamos que resuelvan la situación", contestó el argentino en diálogo con el sitio Futbolred en torno a su actualidad.

Más equipos

"Son temas de antes de la pandemia, esperemos que lo puedan resolver, no tiene nada que ver con salario, es un tema anterior a la pandemia y que ellos tienen que resolver", reiteró el futbolista que iniciará su carrera en de su país, con el que conquistó el título del Apertura allá por 2007.

Igualmente, Segovia confía en que esta historia pueda tener un buen final. "Por lo menos hay la intención de resolver y estoy tranquilo. Ya no pasa por aceptar o no, ellos saben que tienen que resolver eso y están en eso. No hay más nada. No me han dado una fecha, estamos esperando... No entreno con el grupo desde que se fue el profe Guima, lo hago aparte", puntualizó.