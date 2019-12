Juan Sebastián Verón confirmó "conversaciones" para llevar a Iniesta a Estudiantes

Unos días después del rumor que revolucionó al fútbol, el presidente del Pincha aseguró que no hay negociaciones pero sí existió diálogo.

El rumor llamó la atención y no muchos quisieron darle entidad, pero ahora toma fuerza real con la palabra de Juan Sebastián Verón. Después de la llegada de Javier Mascherano, Estudiantes no se conforma y ahora sueña con otra gloria de : Andrés Iniesta.

En una entrevista con el programa 'Cómo te va', por Radio Rivadavia, el dirigente y máximo ídolo de la historia del club platense confirmó que "no podemos decir que hay una negociación, pero sí conversaciones", con el objetivo de que el Cerebro llegue al Pincha cuando finalice su vínculo con el Vissel Kobe de .

Y agregó que "buscar a Iniesta es algo que la gente no se va a olvidar, más allá de si se concreta o no". Quien también hizo su tarea para tratar de convencerlo es Gastón Fernández, al repetir la estrategia utilizada con Masche y comentar en Instagram que "no se va a arrepentir" en caso de llegar al León.

Lógicamente, desde lo económico es absolutamente inviable, ya que Iniesta es el jugador mejor pago de la historia de la J1 League. Sin embargo, entre la Bruja, Masche y Gabriel Milito buscarán acercarlo a La Plata.