Juan Ramón Mejía: "Me gustaría asumir un nuevo reto y jugar en Olimpia"

Liga Nacional de Honduras: El último goleador de la Liga Nacional aseguró que le interesaría llegar al equipo de Pedro Troglio.

Juan Ramón Mejía quedó libre luego de terminar su vínculo con Real de Minas y ahora coquetea con los mejores clubes de Honduras. Tras dejarse querer por Motagua, ahora el goleador hondureño dice que le gustaría volver a Olimpia, donde se formó como futbolista.

“No he tenido ofertas concretas por la situación que actualmente vivimos, como profesional me gustaría asumir un nuevo reto, me gustaría jugar en Olimpia, regresar al equipo que me formó, me gustaría estar mejor económicamente y seguir siendo tomado en cuenta en la selección, pero no me desespero”, dijo el jugador de 31 años en unas declaraciones para Radio Cadena Voces.

Al mismo tiempo, reiteró que le interesa una propuesta de Motagua: “Me gusta su juego eficaz, tienen buenos delanteros y es el equipo que viene jugando mejor desde hace unos años".

Más equipos

Cabe destacar que Mejía también ha sonado como refuerzo de Marathón. ¿Dónde terminará jugando la próxima temporada?