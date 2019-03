Juan Pablo Ángel será homenajeado por el Aston Villa

Como un héroe fue recibido por el el ex-delantero antioqueño Juan Pablo Ángel, en su regreso a donde marcó una época en el conjunto "villano".

La presencia de Ángel en obedece a un homenaje que recibirá este sábado en el intermedio del partido entre Aston Villa y por la jornada 39 de la English Football League Championship, segunda división del fútbol inglés.

Juan Pablo estará junto a Martin Laursen, calificados por el club como "dos de las estrellas más populares de clarete y azul de los últimos 20 años".

"Ángel se unió en enero de 2001 por una tarifa de transferencia entonces récord de £ 9.5 millones y llegó a marcar 62 goles en 205 apariciones. Rápido, aparentemente fuerte y también clínico en el área, se convirtió en uno de los delanteros más peligrosos en la máxima categoría, marcando algunos magníficos goles: el mejor, sin duda, su cohete de la Copa de la Liga contra el en diciembre de 2003", agregó el club sobre el colombiano quien seguramente será acogido por la afición con cánticos y aplausos.

Como antesala, Ángel estuvo presente en un entrenamiento del equipo, donde además de compartir el técnico Dean Smith, compartió con el internacional inglés John Terry, ex-Chelsea y actual asistente técnico.

"Un placer absoluto para reunirse y tener una charla con mi héroe de niño" aseguró el volante Jack Grealish sobre la visita del artillero a través de sus redes sociales.

