Juan Mata: “No considero que sea un milagro eliminar al Barça”

El jugador del Manchester United se refirió también a Messi: “No sé con qué adjetivo describirle, pero es irrepetible”.

Juan Mata lo reconoce: sabe que el es el favorito para avanzar este martes a las semifinales de la . Sin embargo, el jugador del mantiene bien altas sus esperanzas. “No considero que sea un milagro eliminar al Barça”, declaró en Mundo Deportivo.

Qué partidos se juegan hoy en la Champions League

“El 0-1 no es imposible de levantar y menos si miramos a la noche de París. El United está más que capacitado para marcar”, justificó el español, quien analizó también el juego de ida en Old Trafford: “Ellos fueron superiores hasta el 0-1, pero, tras esa fase, conseguimos equilibrar la balanza. En algunas fases, incluso fuimos mejores, pero no creamos demasiadas oportunidades. Imagino al Barça en su versión habitual en casa, queriendo dominar a través del balón”.

El artículo sigue a continuación

El ex- , a su vez, contó cómo es disfrutar y sufrir a Lionel Messi, casi al mismo tiempo: “Hablé de eso con un amigo. Messi me hace disfrutar cada vez que le veo, pero sufres el fútbol que lleva dentro cuando te enfrentas a él. Cualquiera admira la grandeza de Leo, que se exhibe cada tres días. Pero el deseo de ganar me impedirá disfrutar de su juego. Es un jugador especial. No sé con qué adjetivo describirle, pero es irrepetible”.

Solskjaer, el hombre que sabe dar sorpresas

Otra figura que se lleva la admiración del propio Mata es su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer. “Él es fiel a sus valores como persona”, describió el mediocampista sobre su DT. Y agregó: “En el vestuario, nos transmite esa misma normalidad que se ve de puertas para afuera. Nos ha dado confianza y, a pesar de los últimos partidos, se ha visto un cambio en el resultado y en el ambiente”.