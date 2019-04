El volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado está de regreso con la . Cuatro meses después de su lesión de rodilla y tal cual lo había anunciado Massimiloano Allegri, el ex-DIM fue convocado para reincorporarse a la competencia con el equipo y el DT decidió que sea titular ante .

El equipo que podría coronarse campeón de la este fin de semana se desplazó a Ferrara para enfrentar al equipo local este sábado sobre las 8:00 (hora de ), con el antioqueño visiblemente alegre por volver.

Cuadrado estuvo fuera de las canchas por cuatro meses, luego de ser operado por una lesión del menisco externo y la fractura de cartílago de la rodilla izquierda, sufrida en el último juego de la fase de grupos de la .

I bianconeri sono in viaggio in 🚄 per Ferrara! Come sempre, con @LeFrecce #TrenoUfficiale - https://t.co/fBLBhN3A8g - #SPALJuve pic.twitter.com/GPAOtYvOZh