Juan Cruz Real será el nuevo técnico del América de Cali

Además, el máximo accionista del Escarlata tocó varios temas de actualidad del club.

Secreto a voces que ya fue confirmado: Juan Cruz Real será el nuevo director técnico del en reemplazo de Alexandre Guimaraes. La información que ya se había manejado desde hace meses, cuando la continuidad del brasileño estaba en duda, fue ratificada por el máximo accionista del 'Diablo Rojo', Tulio Gómez.

En diálogo con Antena 2, el empresario defendió la elección del argentino, ex- , cuyo nombre no ha caído del todo bien entre los hinchas del vigente campeón. "Es un cuerpo técnico bueno, son cinco personas profesionales. Creo que hemos hecho una buena elección y el tiempo dirá si estamos equivocados o estamos contratando al que es. Lo están descalificando de una vez, pero creo que así no son las cosas", aseguró Gómez

El interés de 'La Mecha' por Cruz Real no es de ahora y según el directivo, el seguimiento a su trabajo data de varios años atrás cuando "en el 2017 contratamos un Departamento Deportivo que analiza y revisa. Tenemos a Álvaro Rius, un español muy analítico". Precisó que "viene un cuerpo técnico muy bueno: el primer entrenador es argentino, viene un asistente argentino y uno europeo, un psicólogo deportivo, un cuerpo técnico de cinco personas".

"Sabemos que es de la escuela de Bielsa, de presión alta, conoce el fútbol colombiano, lo analiza y ha hecho buenos partidos. Lo que pasa es que ha dirigido algunos equipos donde no tiene herramientas, mande usted a Guardiola a dirigir a un equipo de jugadores malos, no le da resultados", finalizó don Tulio en defensa de su posición.

Después de confirmar el arribo del nuevo técnico, que sería presentado en conferencia de prensa virtual la próxima semana, Gómez tocó varios puntos más de la actualidad americana, iniciando por la salida del Michael Rangel: "La verdad esperaba que Junior nos extendiera el contrato, teniendo en cuenta el tiempo que se perdió (...) Hemos perdido marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, esperando que empecemos a jugar. Tenemos que ser conscientes, espero que otros equipos hagan lo mismo y no lo hacen, uno ya viendo con quién va negociando, pero esto es un gana-gana". Rangel por su parte había declarado que, en su consideración, América pudo hacer algo más para retenerlo.

De Duván Vergara, otra de las figuras del equipo campeón y que tendría su futuro en Europa, indicó que es la joya de la corona por lo que "si vamos a venderlo, lo vendemos muy bien y a una Liga donde haya posibilidad de reventa. Hay como cuatro o cinco equipos interesados de , , , eso lo está manejando su empresario". De acuerdo al empresario del jugador Kormac Valdebenito, Vergara iría a la Bundesliga. "Deseo que se quede porque nos aporta mucho, pero América tiene necesidades económicas y con el hecho de que juguemos a puerta cerrada vamos a seguir perdiendo plata", finalizó al respecto.

Por último, oficializó la salida de Gustavo Carvajal al de en condición de préstamo por un año con opción de compra.