Juan Carlos Osorio sería asesor del Deportivo Pereira para su proyecto 2021

La presencia de Juan Carlos Osorio en el estadio Atanasio Girardot durante el partido entre Independiente Medellín y Deportivo Pereira por la Liguilla, despertó curiosidad en los televidentes y aficionados que vieron la imagen en las redes sociales.

De inmediato las especulaciones surgieron en el sentido que el 'Míster' podría estar cerca de ser el nuevo técnico de alguno de los dos equipos en contienda, así como la pregunta sobre cómo logró ingresar al escenario teniendo en cuenta los protocolos médicos de Dimayor.

Goal pudo constatar que Osorio ha tenido acercamientos con la directiva pereirana pensando en el proyecto deportivo del 2021, inicialmente desde un rol de asesor, pero con posibilidades de quedarse como mánager o incluso director técnico y de ahí su aparición en el estadio este viernes. Otra opción que se maneja es la de continuar como asesor para que sea Pompilio Páez el encargado del equipo en propiedad.

De hecho, John Omar Candamil, así como los nuevos directivos del cuadro Matecaña, estuvieron en Medellín adelantando conversaciones, no solo con Osorio, sino con varios clubes. El objetivo de las diferentes reuniones sostenidas con representantes del Independiente Medellín, Francisco Nájera de y Tulio Gómez de , fue indagar por jugadores que puedan llegar al Pereira la próxima temporada.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world