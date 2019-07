Juan Carlos Osorio perdió los estribos y se metió con el árbitro

El entrenador Verdolaga no aguantó una expulsión para su equipo y por poco se va a las manos.

El entrenador de no supo manejar la ira al ver que uno de sus jugadores se iba expulsado por una falta para evitar un avance de gol, el Profe no estuvo de acuerdo e hizo un gesto con la mano que al parecer fue visto por el asistente de línea quien notificó al juez central, que de inmediato expulsó a Osorio.

La reacción del estratega verdolaga no pudo ser peor, confrontó al árbitro y luego le manoteó, para luego ir a buscar y encarar al juez de línea, momento en el que sus propios jugadores fueron a detenerle para que no cometiera una imprudencia mayor.

La sanción que puede llegar a recibir Juan Carlos Osorio implicaría una multa y varias fechas sin poder dirigir desde el banco de Atlético Nacional.