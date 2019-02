Juan Carlos Osorio habría renunciado a la Albirroja según la prensa paraguaya

La continuidad de Juan Carlos Osorio como director técnico de la selección paraguaya de fútbol nuevamente está en duda, todo por versiones surgidas desde la prensa guaraní, donde se asegura que el colombiano habría hecho conocer su renuncia al cargo.

"La noticia que tengo es que Juan Carlos Osorio renunció a la selección paraguaya y la APF lo va a anunciar en las próximas horas", informó Javier Sosa Briganti de SNT en un tuit publicado por Bruno Pont.

Osorio, actualmente en Argentina, donde se encuentra observando jugadores paraguayos para acercar a la selección, tendría una reunión en las próximas horas con Robert Harrison, presidente de la AFP para darle a conocer su decisión. Se desconocen los motivos que llevarían al risaraldense a dar un paso al costado.

Mientras tanto, desde Colombia la versión va en vía contraria: se asegura que Osorio no ha renunciado y se mantendrá al frente de la Albirroja.

Me acabo de comunicar con Juan Carlos Osorio y me confirma que no ha renunciado a la Selección de Paraguay.