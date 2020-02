Juan Carlos Osorio aterrizó la goleada ante Huracán y pidió competir bien

El 3-0 al Globo no desvela al técnico que se mantiene firme en su postura de exigirle más a los jugadores y mejorar la idea de juego.

Osorio ya lo había anticipado entre semana: “No somos tan buenos como en la remontada ante Equidad, ni tan malos como en la derrota ante Jaguares”. Y lo volvió a ratificar este miércoles luego de que Atlético Nacional despachara a Huracán en la Copa Sudamericana.

Con los pies sobre la tierra, enfocado, conciso y sin margen para la flexibilidad, el técnico habló luego del partido y analizó la victoria que dejó al Verde muy cerca de la segunda fase del torneo. Tanto en defensa como en ataque, el ‘Míster’ resaltó en su justa medida el trabajo de sus dirigidos.

“Nacional se preocupa por el juego aéreo. No es para nadie un secreto que en Diego (Braghieri) es una de sus fortalezas, Helibelton (Palacios) ha mejorado mucho en ese aspecto, Cristian Mafla cada vez nos sorprende más, Daniel (Muñoz) compite muy bien por arriba y Baldomero (Perlaza)”, expresó sobre la estructura encargada de controlar y desarmar al ‘Quemero’.

Para el otro lado también hubo flores: “Yerson (Candelo), ‘Vladi’ (Hernández), Jarlan (Barrera) impusieron su talento”. Pero rápidamente llegó el polo a tierra: “…y no quiero hablar más porque es elogiar demasiado al grupo. Me parece muy bueno, pero ya está, hay que seguir mejorando”.

Efectivamente, el Verde ante los argentinos, fue sólido en sus líneas, dio mínimas ventajas y aprovechó al máximo sus oportunidades potenciado por una dupla Barrera - Andrade que hizo y deshizo a su antojo, dos extremos que marcaron diferencia en los costados y un Duque enchufado en el circuito. Por primera vez en el semestre se vio a ese “gran” Nacional de Osorio que pedía la gente, con un partido redondo dentro y fuera de la cancha en las decisiones del timonel.

Pese a todo lo bueno, Osorio no olvida uno de sus principios fundamentales en la idea de juego: Competir. “Tenemos que competir así siempre porque el juego anterior no se me ha olvidado. Aquí contra Jaguares perdimos por no competir bien. El grupo que pusimos ese día tenía extremos, interiores, todo; pero no competimos como hoy”, sentenció en un claro recordatorio al plantel que no hay descanso en la exigencia y que la obligación es siempre dar todo por intentar ganar.

Rápidamente Candelo hizo propias las palabras del risaraldense: “Ya pasó, con los pies en la tierra, y pensar en recuperarnos para el próximo encuentro”. Dicho encuentro será en seis días, en Tunja, ante Boyacá Chicó por la cuarta fecha de la Liga. Un partido donde Nacional está llamado a la victoria para que la afición deje atrás el descalabro ante Jaguares, aunque la victoria en Copa parece ya haber surtido ese efecto.

La única duda es saber si el timonel optará por la continuidad o volverá a la rotación, teniendo en cuenta que luego jugará ante Cali en Medellín para finalmente cerrar la serie ante en Buenos Aires, porque lo cierto es que la exigencia por la competitividad y el derecho a ganar cada partido, seguirá al máximo.