Jovic y Militao, las grandes novedades en el once del Real Madrid ante el Mallorca

Luka Jovic y Eder Militao son las dos grandes sorpresas en el once del Real Madrid para el encuentro ante el Mallorca

El ha anunciado cuál va ser el once con el que Zinedine Zidane apuesta para el encuentro ante el en Son Moix. Ante la gran cantidad de bajas con la que cuenta el equipo blanco, hay muchas novedades.

Las dos principales están en ataque y en defensa. En la punta de ataque, Luka Jovic, que solo ha jugado 218 minutos en lo que llevamos de temporada, será el acompañante de Karim Benzema y Vinicius. De esta forma, será su tercer encuentro de titular en la Liga Santander.

Cómo ver el Mallorca vs. Real Madrid, de LaLiga: en vivo y online, streaming y TV

La otra gran novedad se encuentra en el centro de la zaga. El acompañante de Sergio Ramos como central será el brasileño Eder Militado. El ex del afronta una prueba de fuego, ya que es uno de los jugadores con menos minutos de la plantilla, con 210 entre todas las competiciones, y el duelo ante el Mallorca podría ser un cambio de tendencia.



¿Por qué Hazard no juega y no está en el banquillo en el Mallorca - Real Madrid?

En cuanto a los laterales, se produce el regreso de uno de los pilares de Zidane. Vuelve Marcelo tras dos lesiones, primero en el cuello y posteriormente un tirón muscular, que le hicieron perderse 5 partidos. Además, en el diestro, ante el descanso de Carvajal, que no ha viajado, entra Odriozola.



¿En qué canal de TV transmiten el Mallorca vs Real Madrid, de LaLiga?

Por otra parte, en el centro del campo, se va a producir algo inédito. Isco, Casemiro y James serán los titulares ante las bajas de jugadores como Modric o Kroos, dos ausencias sensibles para el equipo de la capital de .

El artículo sigue a continuación

Esta es la alineación:

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Ramos, Marcelo, Casemiro, James, Isco, Jovic, Benzema y Vinicius



No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!