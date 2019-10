Jovic, "Expediente X": pocos minutos, cero goles y en el aire, una posible cesión

En el club no se comprende cómo está teniendo tan pocos minutos...el jugador, tampoco

Su situación empieza a ser digna de un "Expediente X". El pasado verano el pagó 60 millones de euros fijos más 5 en variables por Luka Jovic, delantero del Eintracht de Frankfurt. Su gran temporada, su juventus y sobre todo, su etiqueta de goleador, animaron a Florentino Pérez a pagar un fuerte desembolso por el jugador. Desde entonces hasta ahora, el balcánico aún no ha marcado ningún gol en partido oficial con la camiseta del Real Madrid. Jovic ha participado esta temporada en 9 partidos oficiales, con un saldo de 292 minutos acumulados sobre el campo y 0 goles anotados.

El curso pasado, había sido la sensación de la , con 27 tantos. Sin embargo, desde su llegada al Santiago Bernabéu, Jovic es un alma en pena. Ni juega demasiado, ni marca, ni parece contar demasiado para Zidane. Su situación preocupa en la cúpula del club, que se plantea seriamente su caso: ¿Qué hacer con Jovic? ¿Cederle en invierno o seguir confiando en que pueda marcar su primer gol y sea útil para el equipo?

Jovic no es titular - algo que ya se imaginaba por el buen momento de Karim Benzema, normal-, pero cuando está en el césped, ni resulta decisivo, ni acaba de entenderse con los compañeros, ni es capaz de suponer una amenaza para los rivales. Su sequía goleadora, sumada a algunas dificultades con el idioma - también comprensibles- y la falta de goles están provocando que el jugador no lo esté pasando nada bien. Llegó a Madrid con la idea de triunfar y ahora mismo, más que distfrutar, está sufriendo. Su situación no es cómoda: sabe que costó mucho dinero, no está marcando goles y aunque se esfuerza en los entrenamientos, no entra en los planes habituales de Zinedine Zidane.

En el club siguen teniendo confianza en que, con más oportunidades, podrá revertir su situación y mostrar sus condiciones. Eso sí, visto lo visto, la situación de Jovic en el Real Madrid no es la que tenían en la cabeza ni el futbolista, ni el propio club. La pregunta que planea ahora sobre el futuro de Jovic y que debe decidir el Madrid es si al jugador le conviene una cesión a otro equipo para recuperar autoestima, confianza y minutos, o si el Madrid asume que seguirá de blanco hasta el 30 de junio.