Joseph Oosting podría ser despedido del Royal Antwerp: «En breve se decidirá su futuro»

Joseph Oosting podría estar viviendo sus últimos días como entrenador del Royal Antwerp FC. Según Het Nieuwsblad, la directiva del club belga deliberará en los próximos días sobre el futuro del técnico de 54 años.

Despedido en septiembre del FC Twente, llegó al Antwerp en diciembre para reemplazar a Stef Wils.

En sus primeros seis partidos el equipo se mantuvo invicto, pero luego llegaron varias derrotas.

En la fase regular acabó décimo y entró en el grupo que peleaba por la Conference League, aunque ya se ha quedado sin opciones.

Ha perdido los últimos tres encuentros sin marcar (0-5, 0-1 y 3-0) y ya está a siete puntos de la Conference League a falta de dos jornadas.

Según Het Nieuwsblad, aún se desconoce si dirigirá los dos encuentros que quedan. «En los próximos días habrá reuniones internas con y sobre el entrenador», afirma el periódico.

Tiene contrato hasta 2028, pero Het Nieuwsblad asegura que las señales desde la plantilla son cada vez más negativas y se le reprocha que el equipo no se recupere de los reveses.