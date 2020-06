José Pinto se despidió de Antigua

El central no continuará en las filas de los Coloniales para la próxima temporada.

José Carlos Pinto se consolidó como uno de los mejores centrales de la Liga Nacional, defendiendo los colores de Antigua durante cinco años. Luego de confirmarse su salida del club, el defensa compartió algunas palabras de agradecimiento con la institución.

"He tomado la decisión de iniciar una nueva etapa profesional como futbolista. Esto conlleva decir adiós al Club Antigua GFC, el club que me abrió las puertas cuando busqué nuevos retos y me permitieron alcanzar mis sueños", escribió Pinto en su cuenta de Instagram.

"Gracias a Dios, fueron 5 años en los cuales me entregué en cada partido, di todo mi esfuerzo para alcanzar triunfos muy importantes que dejan al club situado en lo alto de la liga de nuestro país”, concluyó el ahora ex defensa de los Coloniales.