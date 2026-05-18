José Mourinho quiere fichar ya al jugador del Barcelona para el Real Madrid

Aunque aún no es oficial, José Mourinho ya suena como nuevo entrenador del Real Madrid. Mundo Deportivo asegura, citando fuentes inglesas, que Marcus Rashford podría ser su primer fichaje.

El lunes, Fabrizio Romano confirmó el fichaje de Mourinho por el Real Madrid por dos años, a la espera de la oficialización del club.

En las negociaciones, Mourinho impuso una condición clave: tener pleno control deportivo, sin injerencias del club.

Según Mundo Deportivo, el técnico ya ha fijado su primera meta: Marcus Rashford. El extremo, cedido por el Manchester United al Barcelona, no tiene futuro en Old Trafford.

«Fuentes cercanas a Mourinho afirman que podría sorprender a todos fichando a Marcus Rashford», recuerda el diario catalán. «Aunque el Barcelona también quiere hacerse con los servicios del inglés de forma definitiva, Mourinho mantiene una buena relación con Rashford».

Ambos coincidieron en el Manchester United y conquistaron la Europa League. Además de su vínculo personal, Mourinho busca causar revuelo y complicar al Barcelona.