José Mourinho niega el rumor de entrenar al Benfica: "No tengo ninguna intención de trabajar en Portugal"

El técnico luso, que dirigió con éxito en el pasado al Porto, ha vivido una mala experiencia en el banquillo del United.

José Mourinho ha descartado un regreso a Portugal a dirigir el banquillo del Benfica, como así informaban los últimos rumores de los tabloides lusos. El técnico de Setúbal ha afirmado que "no tiene ninguna intención de trabajar en Portugal". Mourinho, que dirigió en el pasado a los lisboetas, ha cerrado recientemente una etapa negativa al frente del United.

"No me gusta alimentar las noticias, pero no tengo ninguna intención de trabajar en Portugal", ha declarado al 'Correio da Manha TV'.

"La mejor manera de respetar a un gran club [Benfica] y un gran presidente es que no se han puesto en contacto".

La prensa portuguesa aseguraba recientemente que José Mourinho "no cerraba la puerta" al club lisboeta. El Benfica buscaba un entrenador y Mourinho podría estudiar el ofrecimiento "encarnado" para aceptar un desafío ambicioso para la 2019/2020. Un rumor que el propio entrenador se ha encargado de aparcar.