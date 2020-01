José Miguel Cubero: "No me voy a esconder de nadie"

Después de los rumores sobre su posible salida rumbo a Herediano, el jugador de Alajuelense explicó por qué se reunió con Jafet Soto.

José Miguel Cubero despertó una serie de rumores cuando se lo vio reunido en una cafetería con Jafet Soto, director deportivo de Herediano, y tuvo que salir a desmentir la posibilidad de que se marche de Liga Deportiva Alajuelense.

"Nada que ver con la parte deportiva que me incluyen a mí. Yo tengo una academia deportiva y Jafet es un hombre de negocios, yo quiero darle la oportunidad a todos los muchachos de las categorías", explicó el futbolista de 32 años a Radio Columbia.

Y agregó: "No era nada de regresar a Herediano, yo tengo contrato hasta diciembre. Yo no me voy a andar escondiendo de nadie. La junta directiva sabe lo profesional que soy".

Las suspicacias surgieron no solo por la reunión con Soto, sino porque Cubero tiene pasado en Herediano y no jugó para Alajuelense en la primera fecha del Torneo Clausura 2020.