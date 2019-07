José Maza: "Me emociona aber que podría llevar más gente que la UC"

El popular astrónomo chileno hizo un repaso por su gusto futbolero, y la atención que está teniendo por el eclipse solar.

Este martes 2 de julio la Región de Coquimbo será el escenario perfecto para ver el eclipse total solar cerca de las 16:00 horas, donde la ciudad se oscurecerá por completo alrededor de dos minutos, y un poco más, ya que la luna se colocará frente al sol, llevando la noche de manera anticipada.

Por eso es que José María Maza, astrónomo de la Universidad de , y uno de los grandes divulgadores científicos en Chile, se refirió a la posibilidad de llevar más de 16 mil personas al Estadio La Portada, donde realizará una charla magistral sobre el universo.

"Me emociona mucho saber que podría llevar más gente al estadio que el puntero del fútbol chileno. Y eso que pones el mejor ejemplo, porque hay equipos que juegan con mucho menos. Eso quiere decir que la gente valora mucho la ciencia, porque yo podría hablar mucho, pero si la gente no me quiere escuchar, sólo me gasto las cuerdas vocales", reveló con pasión el astrónomo, haciendo la comparación por capacidad y número de gente que podría tener su charla en conversación con El Gráfico.

Y es que de llenar el estadio, que es lo que esperan desde la Municipalidad de La Serena, lo que superaría con creces el récord mundial de la charla científica con más pública. La anterior marca más grande, fue de 1.580 personas , realizada por el Museo y Planetario de Fairbanks, en .