«Jorthy Mokio ha perdido el contacto con sus padres tras renovar su contrato con el Ajax»

Los padres de Jorthy Mokio (18) complicaron las negociaciones entre el Ajax y el joven sobre su nuevo contrato. Así lo afirmó Tim van Duijn, experto en el Ajax para Voetbal International, en el Pantelic Podcast de este miércoles.

El Ajax anunció la semana pasada la renovación de Mokio hasta 2031. Van Duijn explica: «En octubre todo iba bien, pero la familia intervino de forma dominante. Es un asunto delicado, sobre todo para Mokio».

«Mokio firmó porque ya tiene 18 años y puede decidir por sí mismo; prácticamente se plantó ante sus padres. Se dijo que pedía sueldos como el de Henderson, pero el dinero nunca fue el problema», concluye Van Duijn.

El dudoso papel del padre

El periodista, bien informado, concluye: «Mokio quería quedarse y adaptarse a la estructura del Ajax, pero su padre lo veía como una vaca lechera y buscaba llevarlo a un grande».

Llegó un momento en que el Ajax ni siquiera quería seguir hablando con el padre de Mokio. Sin embargo, mantuvieron una buena relación con el propio joven talento. «Lo cerraron todo en unas seis horas. Acuerdo cerrado, contrato redactado, viaje al ArenA, firma, fotos y comunicado de prensa. El Ajax simplemente ha actuado con mucha decisión, también para dejar claro su mensaje».

La situación que describe Van Duijn en el pódcast es desgarradora. «Quizá no debería decir esto, pero parece el típico padre que ha perdido el control sobre su hijo. Ahora tiene dieciocho años y es autónomo. Cada euro que entraba iba a parar a manos de su padre. Ni siquiera podía disponer de su propio dinero. Ahora, por supuesto, sí puede, pero es triste. Por suerte, ahora vive con su novia en Ámsterdam».

Según Van Duijn, Mokio ha cortado la comunicación con ambos padres y ahora vive con su novia en Amsterdam. «Prácticamente los ha echado de casa para resolver todo con Jordi Cruijff. La situación puede empeorar: la familia está muy enfadada».

Van Duijn siente lástima por Mokio: «Hay que imaginarse lo que supone para un chico de dieciocho años. En plena etapa de independizarse de sus padres, esto es una gran perturbación».

Ahora depende de sus agentes, de unos amigos del Ajax y de su novia; no está completamente solo, pero a esa edad seguir sin padres es muy duro. Legalmente es adulto, pero emocionalmente aún es un niño”, concluye Van Duijn.